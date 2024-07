Am Mittwoch fuhr gegen 16.20 Uhr ein 50-jähriger italienischer Staatsbürger mit einem Sattelzug auf der B92 von einer Firma in Brückl kommend in Richtung Autobahnauffahrt Klagenfurt Ost. An der dortigen Ampel bemerkte er, dass aus seinem Sattelanhänger Gefahrenstoff entwich.

Fahrbahn sofort gesperrt

Der Italiener hielt seinen Lkw in diesem Bereich sofort an und verständigte die Einsatzkräfte. Aufgrund des ausgetretenen Gefahrenstoffes, es handelte sich dabei um Chlorwasserstoffsäure, wurde sofort die gesamte Fahrbahn in Richtung Klagenfurt gesperrt. Der ausgetretene Gefahrenstoff wurde nach Begutachtung eines gefahrenstoffkundigen Organs durch die Feuerwehr gebunden und mittels Wasser von der Fahrbahn entfernt. Nach Eintreffen des Landeschemikers wurde der Vorfall begutachtet und Entwarnung gegeben. Der Lkw wurde in weiterer Folge zurück zur Firma gebracht.

Die Feuerwehren konnten den Gefahrenstoff binden © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Im Einsatz standen Beamte der Autobahninspektion Klagenfurt, der Polizeiinspektionen von Grafenstein und Ebenthal, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Betriebsfeuerwehr Donauwerke und die Freiwillige Feuerwehr Haidach sowie der Landeschemiker. Die B92 war aufgrund des Vorfalls bis 20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Abfahrt Klagenfurt-Ost war in Fahrtrichtung Villach bis 18.30 Uhr gesperrt.