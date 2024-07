Schwerer Arbeitsunfall in Oberkärnten: Am Mittwoch gegen 17 Uhr befanden sich ein 41-jähriger Mann, sein 15-jähriger Sohn aus dem Bezirk Spittal an der Drau und ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Lienz bei Heuarbeiten im Bezirk Spittal/Drau.

Unfall beim Auswerfen

Aus derzeit noch unbekannter Ursache geriet der 15-Jährige im Zuge des Auswerfens eines Heuballens aus der Heuballenpresse mit seinem Bein zwischen den Heuballen und einen Gabelzinken des Frontladers, der vom 55-Jährigen gelenkten wurde. Der Bursche wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort vom Notarzthubschrauber „ARA 3“ ins Klinikum Klagenfurt gebracht.