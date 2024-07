„Während meines Berufslebens habe ich sehr viele Bücher gekauft, die meisten zum Thema Geschichte. Jetzt habe ich mir vorgenommen, alle zu lesen“, sagt Hans Edmund Eckel (68), der gerade als Primarius der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung am Klinikum Klagenfurt in Pension gegangen ist. Der gebürtige Saarbrückener übersiedelte, damals schon als Universitätsprofessor der Universität Köln, 2002 nach Klagenfurt. Mit dem Brustton der Überzeugung meint er, dass er diese Entscheidung jedes Mal wieder treffen würde, denn er hat das Leben am Schnittpunkt der Kulturkreise im Süden Österreichs zu schätzen gelernt.