Erneuter Fall von Gewalt an Frauen in Kärnten: Gegen 10.40 Uhr begannen ein 31-jähriger Mann und seine 21-jährige Freundin aus Klagenfurt am Montag ebendort auf einem öffentlichen Parkplatz zu streiten. Im Zuge dessen schlug der Mann seiner Lebensgefährtin mit der Faust auf den Hinterkopf, und in weiterer Folge beschädigte er durch mehrere Faustschläge und Fußtritte den Pkw seiner Freundin.

Flucht in Wohnung des Opfers

Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der 31-Jährige in die Wohnung des Opfers, wo er letztendlich angetroffen werden konnte - der Beschuldigte wurde zur Polizeiinspektion verbracht. Gegen ihn wurde ein Betretungs – und Annäherungsverbot ausgesprochen, weiters wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.