Wieder wird ein schwerer Unfall auf der Klagenfurter Schnellstraße gemeldet! Ersten Informationen zufolge hat sich der Unfall zwischen Maria Saal und St. Veit/Industriepark auf Höhe St. Michael in Fahrtrichtung St. Veit ereignet. Fünf Fahrzeuge sollen verwickelt sein, eines davon landete in einem Maisacker neben der Schnellstraße. Die Einsatzkräfte sind momentan vor Ort, mehrere Verletzte werden vonseiten der Polizei gemeldet.

Totalsperre

Laut Antenne Kärnten ist die S37 zwischen Maria Saal und St. Veit/Industriepark in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Dauer der Sperre ist noch nicht bekannt. In Richtung St. Veit werden die Verkehrsteilnehmer bei Maria Saal abgeleitet, in Richtung Klagenfurt kann man bei St. Veit Süd ausweichen.

Nähere Informationen folgen.