In der Nacht auf Sonntag brachen bislang unbekannter Täter in eine Autowerkstätte in der Gemeinde Köttmannsdorf ein, indem sie die Fensterscheibe einschlugen. Sie stahlen 300 Blankobegutachtungsplaketten, ein Spezialwerkzeug zum Auslesen von Fahrzeugdaten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Aus einem Schlüsselkasten entwendeten sie außerdem den Schlüssel des Privat-Pkw des Firmeninhabers. Mit dem Auto flüchteten sie vom Tatort. Beim Ausparken dürften sie den gestohlenen Pkw beschädigt haben, da am Tatort das stark beschädigte Kennzeichen des Fahrzeugs aufgefunden wurde.