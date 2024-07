In der Nähe des kroatischen Ferienortes Trogir war am Donnerstag ein großer Waldbrand ausgebrochen. Nun wurde ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen.

Nach einem Waldbrand in der Nähe des kroatischen Ferienortes Trogir an der Adriaküste ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 35-Jährige werde beschuldigt, an zwei Stellen Feuer gelegt zu haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Damit habe er „das Leben von Menschen und Eigentum gefährdet“. Bei dem Brand wurden demnach acht Hektar Wald zerstört.

Wald verwüstet

Das Feuer war am Donnerstagabend im Dorf Seget Donji ausgebrochen und hatte dann ein großes Waldgebiet in der Nähe eines Campingplatzes, von Appartements und eines Hotels verwüstet. Dutzende Feuerwehrleute und drei Löschflugzeuge brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten, dass die Flammen auf Gebäude übergriffen.