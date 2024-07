Seit Wochen übersteigen in den Ländern an der Adriaküste und in Teilen Osteuropas die Tageshöchstwerte die 30-Grad-Marke, vielerorts auch die 40 Grad. Von der längsten Hitzewelle der Geschichte ist die Rede, die zumindest noch bis Ende Juli andauern soll. Da war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Meldungen über erste Waldbrände folgen. Wie kroatische Medien berichten, sind am Donnerstag nahe der kroatischen Urlauberstadt Trogir gleich zwei Brände ausgebrochen - der erste in den frühen Morgenstunden bei Seget Gornji. Laut Ivan Kovačević, Kommandeur des Brandschutzverbandes der Gespanschaft Split-Dalmatien, waren Feuerwehrleute und Löschfahrzeuge den ganzen Donnerstag über an der Brandstelle. Eine Fläche von etwa 35 Hektar war betroffen.

Am Donnerstagabend gab es dann erneut Feueralarm. Dieses Mal brennt ein Kiefernwald in der Gegend von Seget Donji. Auf Videos in sozialen Netzwerken sind meterhohe Rauchwolken zu sehen. Wie „24sata“ berichtet, sind Feuerwehrleute aus der Gegend von Trogir vor Ort, auch aus Split, Omiš und Podstrana trifft Hilfe ein. Löschflugzeuge wurden angefordert. Das Feuer soll in der Nähe eines Hotels ausgebrochen sein. „Die Vegetation hier ist trocken, die Wälder sind voller abgestorbenem, trockenem Holz. Eine einfache Glasflasche oder eine Aluminiumdose kann bei den heutigen Temperaturen und der trockenen Vegetation in der Gegend ein Feuer auslösen“, berichtet ein Einheimischer am Donnerstag auf „X“.