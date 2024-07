Am Urlaubs-Ort Seget Donji in der Nähe von Trogir in Kroatien ist ein Wald-Brand ausgebrochen. Der Wald indem das Feuer ausgebrochen ist, befindet sich in der Nähe eines Hotels. Feuerwehr-Leute sowie Lösch-Flugzeuge versuchen den Brand zu löschen.

Im Bereich der Adria-Länder gibt es seit Wochen sehr hohe Temperaturen. Noch nie war es in diesen Ländern über eine so lange Zeit so warm wie in den letzten Wochen. In manchen dieser Länder werden regelmäßig Temperaturen von über 30 Grad oder sogar über 40 Grad gemessen.