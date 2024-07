Ein offensichtlich alkoholisierter Mann (24) aus St. Jakob im Lesachtal (Bezirk Hermagor) nahm in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr einen vor einer Wohnung unversperrt abgestellten Pkw unbefugt in Betrieb. Der Schlüssel für das Fahrzeug befand sich im Inneren des Autos.

Selbst die Polizei gerufen

Mit dem Pkw fuhr er anschließend auf der Gailtalstraße B 111 in Richtung Liesing. Nach der Podlaniger Brücke (Gemeinde Kötschach-Mauthen) prallte er in einer scharfen Linkskurve mit der linken Fahrzeugseite gegen eine Betonmauer und kam am linken Fahrstreifen zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand dadurch schwerer Sachschaden und es war nicht mehr fahrbereit.

Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt und verständigte selbst die Polizei. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv - ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, er wird der Staatsanwaltschaft und der Behörde angezeigt.