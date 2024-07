Es war Samstag gegen 13.15 Uhr, als ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach mit seinem Pkw auf der Drautal Bundesstraße B100 in Richtung Spittal/Drau unterwegs war. In Villach, am Ende der Rennsteinerbrücke, kam ihm ein blauer Coupe mit vermutlich ausländischem Kennzeichen auf seiner Fahrspur entgegen. Der entgegenkommende PKW-Lenker hatte gerade einen anderen Pkw überholt.

Sofortige Notbremsung

Der 35-jährige Lenker leitete sofort eine Notbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Der ihm unmittelbar nachfolgende Pkw, gelenkt von einem 55-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem vor ihm stehenden Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 35-jährigen Lenkers gegen die Leitplanke gedrückt. Keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Fahrerflucht und Fahndung

Der entgegengekommene Auto-Lenker setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Eine Fahndung nach dem Unfallverursacher blieb bis dato ergebnislos. Es werden demnach noch Zeugen des Unfalles oder Personen, die nähere Angaben zu dem Fahrerflüchtigen geben können, gesuchte - sie werden vonseiten der Polizei gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neufellach (Tel: 059133 – 2294) zu melden.