Am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr fuhr ein 42-jähriger in Villach lebender Italiener mit seinem Pkw auf der Steinwender Straße in der Draustadt in Richtung Süden. Kurz, bevor er auf die Alpe-Adria-Brücke fuhr, schlief er laut eigenen Angaben ein und wurde erst durch die Kollision mit der Straßenlaterne am südlichen Brückenkopf der Brücke munter.

Führerschein abgenommen

Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Straßenlaterne und der Pkw wurden schwer beschädigt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurden beim 42-Jährigen Symptome einer Alkoholisierung festgestellt - der Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde digital abgenommen.