Am Mittwoch und am Donnerstag führte die Landesverkehrsabteilung Kärnten mit den Bezirkskräften des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau Verkehrsschwerpunkte auf der Großglocknerhochalpenstraße, auf der B106 und auf der B107 durch. „Dieser Verkehrsschwerpunkt diente der Erhöhung der Verkehrssicherheit auf diesen beliebten Ausflugsstraßen und wird in unregelmäßigen Abständen wiederholt“, teilt die Polizei mit.

43 Motorradlenker und 33 Pkw-Lenker wurden wegen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt, 46 Motorradlenker und 18 Pkw-Lenker wegen Geschwindigkeitsübertretungen mit Organmandaten bestraft. Zwei Kennzeichen mussten nach Lärmmessungen abgenommen werden. 17 Anzeigen und 65 Organmandate hagelte es wegen verschiedener Übertretungen nach dem Kraftfahrzeuggesetz und nach der Straßenverkehrsordnung.