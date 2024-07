Ein Deutscher (54) stürzte am Donnerstagnachmittag mit seinem Mountainbike auf einem Singeltrail in der Gemeinde Weißensee in steilem Gelände und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Nachfolgende Biker leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Die Besatzung des Rettungshubschrauber ARA 3 versorgte ihn und neun Mitglieder der Bergrettung Oberes Drautal trugen den Verletzten etwa 40 Höhenmeter auf eine freie Stelle. Dort konnte schließlich die Seilbergung durchgeführt werden.