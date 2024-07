Gegen 13 Uhr wurde die Polizei am Freitag darüber verständigt, dass beim Sitz einer Firma in Klagenfurt am Wörthersee eine stark alkoholisierte Person ein Fahrzeug lenken würde. Am Einsatzort konnte ein Pkw stark beschädigt vorgefunden werden. Nach Rücksprache mit dem Anzeiger wurde bekannt, dass der Betrunkene für diesen als Mitarbeiter arbeite und den Firmenwagen stark betrunken in Betrieb genommen hatte.

Alkotest abgelehnt

Nach wenigen Minuten konnte der Lenker, ein 57-jähriger Klagenfurter, merklich alkoholisiert angetroffen werden. Auf Nachfrage, was mit dem Fahrzeug passiert sei, fing der Mann lauthals an zu brüllen und die Polizisten zu beschimpfen. Dieses Verhalten stellte er trotz mehrfacher Abmahnung nicht einstellte, musste er vorübergehend festgenommen werden. Ein Alkotest wurde abgelehnt. Der Führerschein wurde ihm daher vorläufig abgenommen. Der 57-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.