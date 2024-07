Villacher Kirchtag, St. Veiter Wiesenmarkt und Bleiburger Wiesenmarkt – die drei größten Brauchtumsfeste Kärntens stehen vor der Türe und da stellt sich natürlich die Frage, wie man zu diesen hin und dann wieder nachhause kommt. Die ÖBB haben nun eine, wie sie sagen, „komfortable, kostengünstige und umweltfreundliche“ Möglichkeit im Angebot – zielgerichtet soll die Anreise während des ganzen Tages und die Abreise bis eine Stunde nach dem jeweiligen Veranstaltungsende möglich sein.

Analyse der Bewegungsströme

Zugrunde liegen dem umfassende Mobilitätsanalysen in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern. Mithilfe von Mobilitätsdaten wurden Bewegungsströme analysiert, um darauf angepasst in den bedarfsgerechten Relationen und Zeitscheiben das S-Bahnangebot planen zu können. Vonseiten der ÖBB heißt es, dass „zum ersten Mal in der 1371-jährigen Geschichte der Brauchtumsfeste in Kärnten“ ein so umfassendes S-Bahn-Angebot dahingehend bereitgestellt werde.

„Die Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und den Gemeinden war hierbei von entscheidender Bedeutung, wodurch diese beispielgebende Angebotsausweitung kostenneutral für die Besteller zum Vorteil der Kunden werden konnte“, sagt Reinhard Wallner, Regionalmanager ÖBB Personenverkehr Kärnten.

Freude in St. Veit, Bleiburg und Villach

Silvia Radaelli, die St. Veiter Vizebürgermeisterin und Marktreferentin, freut sich: „Ich bin sehr dankbar, dass für den St. Veiter Wiesenmarkt Sonderzüge bereitgestellt werden. Solche Maßnahmen tragen wesentlich dazu bei, den Verkehrsfluss zu entlasten und die Sicherheit zu erhöhen. Ein großes Dankeschön an alle, die diese wertvolle Unterstützung möglich machen.“

Pierre Bechler, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Villach, spricht von den Erfahrungen der letzten Jahre beim Villacher Kirchtag: „Der Kirchtag lockt jedes Jahr Tausende Besucher an. Öffentliche Verkehrsmittel bieten dabei zahlreiche Vorteile: Sie sind bequem, umweltfreundlich und stressfrei. Besucher können sich entspannt zurücklehnen und die Fahrt genießen.“

Stefan Visotschnig, Bürgermeister der Stadt Bleiburg, hat für den Bleiburger Wiesenmarkt eine besonders hohe Erwartungshaltung: „Erstmalig nach der Eröffnung der Koralmbahnstrecke auf der Kärntner Seite haben wir große Erwartungen an die neuen und schnellen Zugverbindungen direkt nach Bleiburg, die quasi bis ins Wiesenmarktgelände führen.“