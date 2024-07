„Du wirst für immer mein Felsen sein, mein Seelenverwandter, mein Mann und mein bester Freund. Herzlichen Geburtstag mein Liebling. Ich werde Dich immer lieben!“ Diesen Satz postete Witwe Kathrin Glock (43) am Freitag anlässlich des 95. Geburtstages ihres am 27. Dezember 2023 verstorbenen Gatten Gaston Glock. Auch die Glock-Mitarbeiter würdigten ihren ehemaligen Chef in Sozialen Medien am Freitag mit den Worten: Perfektion seit 1929. Heute ist ein spezieller Tag für uns, der Geburtstag unseres Gründers, Gaston Glock.

Damit nicht genug: Wie die Bild-Zeitung in Erfahrung gebracht haben will, gab es am Freitag in Pörtschach auch ein rauschendes Geburtstagsfest für den verstorbenen Waffen-Milliardär. Die Party soll so geheim gewesen sein, dass nicht einmal die Gäste über die Örtlichkeit Bescheid wussten. Auf der goldenen Einladungskarte war demnach nur vermerkt, dass sich der erlesene Kreis von 30 bis 40 Personen um 14.30 Uhr am Bootsbauerweg 7 in Pörtschach einzufinden hätten. Von dort würden sie schließlich zum Veranstaltungsort gebracht, will die „Bild“ erfahren haben. Die Fete soll dann in der Werftenstraße in einer Glock-Villa stattgefunden haben.

Wer konkret auf der Gästeliste stand, weiß auch das Boulevardblatt nicht. Glocks drei leibliche Kinder aus erster Ehe, Brigitte (61), Gaston Junior (58) und Robert (55), wussten aber angeblich nichts von der Geburtstagsfeier. Zu Glocks 94. Geburtstag sollen sich im Vorjahr in Pörtschach laut Medienberichten Robbie Williams, Naomi Campbell, John Travolta, Nicole Scherzinger, Engelbert und Chuck Norris eingefunden haben.