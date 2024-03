Am 27. Dezember letzten Jahres verstarb der Kärntner Ingenieur und Unternehmer Gaston Glock im Alter von 94 Jahren. Er hinterließ drei erwachsene Kinder (von seiner ersten Frau) und seine Witwe Kathrin Glock. Nach Gaston Glocks Tod löschte die 43-Jährige fast alle Fotos von ihren sozialen Netzwerken, änderte ihre Profilbilder auf eine schwarze Fläche und ließ einzig ein gemeinsames Foto in schwarz-weiß mit dem Kommentar „Endless love ❤" übrig. Seither wurde es still um die Milliarden-Erbin.