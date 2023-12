Seit drei Stunden schon schildert Gaston Glock in seiner Villa in Velden seinen atemberaubenden Lebensweg als Unternehmer. „Jetzt, Herr Glock, erklären Sie noch bitte, was so besonders an Ihrer Pistole ist.“ „Das Besondere ist“, sagt Glock, während er mit der rechten Hand in seine Jackentasche fasst, „dass sie leicht zu zerlegen und zusammenzubauen ist und immer funktioniert.“ Wie von Zauberhand liegen dann auf dem Tisch die zerlegten Teile der gezogenen Pistole. „Das Kaliber“, versucht sich der Autor zu fassen, „scheint mir sehr groß zu sein.“ „Die Kugeln wirken hydrodynamisch“, sagt Glock und klatscht die rechte Faust mit einem schmatzenden Geräusch in die hohle linke Hand. „Diese Munition verwenden Ranger in Kanada zur Verteidigung gegen Eisbären.“