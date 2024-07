Es gibt immer wieder neue Betrugsmaschen: Diesmal sind drei angebliche Mitarbeiter einer Asphaltierungsfirma aber an den Falschen geraten, die Polen wurden nach einem geplatzten Betrugsversuch in St. Andrä festgenommen.

Ein 43-jähriger Mann aus St. Andrä bekam am Freitag gegen 9 Uhr auf seinem Hof Besuch von einem Polier einer ihm unbekannten Asphaltierungsfirma. Der Arbeiter teilte mit, dass er in der Nähe seines Hofes mit Asphaltierungsarbeiten betraut worden sei und bei den Arbeiten eine geringe Menge Asphalt übriggeblieben sei. Er bot dem 43-jährigen an, seine private Hofzufahrt mit dem Restasphalt zu asphaltieren. Zudem könne er ihm das Angebot machen, dass lediglich die Arbeitszeit in der Höhe von 48 Euro pro Quadratmeter verrechnet werde. Das Material bekäme er kostenlos.

11.520 Euro

Der 43-jährige ging dieses Geschäft ein und unterzeichnete einen Vertrag. Schließlich schien auf der Rechnung aber ein Gesamtbetrag von 11.520 Euro auf, da angeblich 240 Quadratmeter an Hofzufahrt asphaltiert wurden. Der 43-jährige witterte einen Betrug und informierte die Polizei.

Im Zuge der Erhebungen vor Ort wurde bei einem der vor Ort befindlichen Lkw mit italienischem Kennzeichen eine aufrechte Fahndung der italienischen Behörde festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nach den Einvernahmen der beiden Lkw-Fahrer sowie eines weiteren noch vor Ort befindlichen Arbeiters - alle sind polnische Staatsangehörige - ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Festnahme der drei Personen an. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.