„Ziggy“ ist ein tierisch guter Schwimmer! Daran besteht kein Zweifel. Seine unglaubliche Geschichte wurde jetzt bekannt. Wie das Territorialkomitee „Lido Oro Benon“ berichtet, war der Familienhund mit seinen Besitzern Anfang Juli im Meer vor Venedig schwimmen. Plötzlich wurde die Strömung so stark, dass „Ziggy“ abgetrieben wurde und im Wasser verschwand. „Obwohl ich mit aller Kraft versuchte, mich nicht von dem Hund zu entfernen, überwältigte uns die Strömung und ich verlor ihn aus den Augen“, zitiert „today.it“ den Besitzer. Er und seine Frau schafften es mit Müh und Not zurück ins Boot.

Am Ufer angekommen, posteten sie einen verzweifelten Suchaufruf auf Facebook. Was dann passierte, ist fast unglaublich. Der achtjährige Labrador schwamm alleine im Meer weiter. Nach fünf Stunden dann die erlösende Nachricht: „Ziggy“ hatte es tatsächlich von selbst ans rettende Ufer geschafft. Der Familienhund dürfte schwimmend eine Strecke von rund sechs Kilometern zurückgelegt haben. Eine Touristin hatte ihn am Strand gefunden und versorgt. Kurz darauf war der Labrador endlich wieder bei seiner glücklichen Familie.

Wer jetzt denkt, dass „Ziggy“ jetzt genug vom Schwimmen hat, der irrt. Bereits am nächsten Tag sprang er wieder ins Meer.