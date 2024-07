Donnerstagvormittag brach im Karstgebiet im Westen Sloweniens südöstlich von Nova Gorica nahe der italienischen Grenze ein Waldbrand aus. Das Feuer weckt schlimme Erinnerungen, exakt vor zwei Jahren im Juli 2022 kam es hier bereist zu einem verheerenden und bisher größten Waldbrand in Slowenien. Mehr als 70 Feuerwehreinheiten aus der gesamten Region mit über 480 Kräften waren auch in der Nacht im Einsatz. Insgesamt sind 550 Personen in die Brandbekämpfung involviert. Unterstützt werden die Feuerwehren von Hubschraubern des slowenischen Heers und der Polizei. Zwei „AirTraktor“ Löschflugzeuge, die wegen der Erfahrungen aus dem Jahr 2022 angeschafft wurden, sind im Dauereinsatz, jedes der beiden Flugzeuge legte am Freitag 25 Starts und Landungen hin.

150 Hektar Waldfläche in der Region Primorska nahe dem Ort Škrbina auf dem Hügel Trstelj standen seit Freitagvormittag in Flammen. Zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden. Siedlungen waren laut Polizeiauskunft glücklicherweise nicht gefährdet. Das Feuer ist noch nicht vollständig gelöscht. Immer wieder entzünden sich Glutnester, angefacht durch Wind erst in den Morgenstunden des Freitags konnte zumindest leichte Entwarnung gegeben werden.

Einsatzleiter Boris Peternelj teilte Freitagmorgen mit: „Mit den Einsatzkräften konnten wir das Feuer eingrenzen und in der Nacht unter Kontrolle bringen. Das Feuer ist allerdings noch nicht gelöscht. Etwa 100 Hektar Waldflächen brennen noch“. Auch am Freitag werden Löschflugzeuge im Einsatz sein. Blaž Rogelja, Operativer Einsatzleiter des Feuerwehrverbandes Komen (Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Komen), hofft, dass man den Brand bis Freitagnachmittag löschen wird können: „Das Wetter spielt uns derzeit in die Hände. Wir werden sehen was die Nacht bringt, derzeit ist das Feuer unter Kontrolle“.

Der Brandherd befindet sich in einer dicht bewaldeten Hochebene, in der es in den vergangenen Monaten kaum geregnet hat, die zweiwöchige Hitzewelle verstärkte die Trockenheit noch, erklärt die slowenischen Nachrichtenagentur STA. Ganz in der Nähe jenes Gebiets, in dem im Juli 2022 der größte Waldbrand in der Geschichte Sloweniens 3.700 Hektar Wald vernichtet hatte.