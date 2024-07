Spektakulärer Brandeinsatz für die Florianijünger am Wörthersee: Gegen 12.45 Uhr brach am Samstag aus bisher unbekannter Ursache in einem leerstehenden Gebäude in der Gemeinde Techelsberg ein Brand aus. Das oberste Stockwerk des Hauses wurde durch den Brand zur Gänze zerstört. Am Gebäude entstand enormer Sachschaden.

70 Feuerwehrleute im Einsatz

Zur Brandbekämpfung standen die Freiwilligen Feuerwehren von Töschling, Pörtschach, Velden, Techelsberg und die von Kerschdorf mit ca. 70 Personen und elf Fahrzeugen im Einsatz. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Weitere Erhebungen zur Feststellung der Brandursache werden durchgeführt.