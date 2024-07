80 Liter Regen fielen Freitagabend binnen kürzester Zeit am Loibl, in Feldkirchen waren es 78 Liter und in Pörtschach 50 Liter. Damit man diese Mengen einordnen kann: Im Schnitt werden am Loibl im ganzen Monat Juli 180 Liter registriert, in Feldkirchen 120 oder in Pörtschach 125. In Kärnten verläuft der bisherige Juli definitiv viel zu nass. Am Loibl verzeichnet man um 50 Prozent mehr Regen, im Gurktal sogar um 75 Prozent mehr Niederschläge. „Auch die Blitzaktivität war seit groß. 7000 Blitze entluden sich am Freitagabend in Kärnten, in der Nacht auf Samstag waren es schließlich nur mehr 100“, sagt Konstantin Brandes, Meteorologe vom Wetterdienst Ubimet.