Bürgermeister sind gemeinhin als „Anpacker“ bekannt – und das stellte der Gemeindechef von St. Georgen am Längsee, Wolfgang Grilz, nun bei einem Italien-Ausflug unter Beweis. Am Weg in die Partnergemeinde Zoppola blieb er mit seiner Runde am Freitag in San Daniele stehen, um zu jausnen und sich für den Besuch zu stärken.

Plötzlich Rauch und Flammen

„Plötzlich standen alle auf, gingen hinaus. Die meisten sind dann aber verstört wieder zurückgekommen, da hat mich stutzig gemacht“, erklärt Grilz im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Als er schließlich selbst hinaus ging, sah er plötzlich Rauch und in weiterer Folge kleine Flammen, die aus einem Motorrad kamen.

Sofort ging er ins Gasthaus und gab der Kellnerin zu verstehen, dass er einen Feuerlöscher benötige: „Die hat mich aber nicht so wirklich verstanden und mir zuerst eine Gießkanne gebracht“, erzählt Grilz und lacht. Schnell bekam er dann aber einen Feuerlöscher – und das war auch notwendig: „Als ich rauskam, waren schon mehr Flammen zu sehen. Ich habe das Feuer aber schnell löschen können.“ Die nächste Feuerwache soll rund 15 Kilometer entfernt gewesen sein.

Verwirrung beim Besitzer

Zur Verwirrung vieler Anwesender fing dann plötzlich auch noch das Motorrad an zu laufen: „Der Besitzer ist in diesem Moment gekommen und wusste nicht, was denn eigentlich los ist. Erst aus nächster Nähe erkannte er, dass sein Fahrzeug gebrannt hatte“, so Grilz der selbst seit einem halben Jahrhundert Feuerwehrmann ist, sogar 30 Jahre lang Kommandant der Feuerwehr Launsdorf war.