Der 2005 eröffnete Lakeside Park in Klagenfurt ist Heimat von 74 Firmen und Arbeitsplatz von 1800 Mitarbeitern. Kurz vor dem runden Jubiläum wird der Platz knapp. Sieben Gebäude sind aktuell im Zuge der Südwest-Erweiterung in Bau oder Planung, zudem streben die Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft und die Stadt Klagenfurt als Parkbetreiber eine Erweiterung nach Osten an. Zunächst auf das rund sechs Hektar umfassende „Baufeld Lakeside 2“, optional auf das halb so große „Baufeld Frodlgasse“. Beide befinden sich nicht nur in unmittelbarer Nähe zum Natura-2000-Gebiet, sondern grenzen auch an einen Wohnpark und ein Altersheim.