Vor 42 Jahren begann in den USA die Ausstrahlung der Kultserie „Knight Rider“ um das Wunderauto KITT, das den Vorteil besaß, fahrerlos seinen Weg finden zu können. Zwei Generationen später nimmt am Montag, 15. Juli, die erste autonom fahrende Elektro-Busflotte Österreichs in Klagenfurt ihren Betrieb auf. „Es ist der öffentliche Verkehr der Zukunft. Busfahrer und Busfahrerinnen haben ein Durchschnittsalter von 55 Jahren, man kann sich ausrechnen, wann der Fahrermangel schlagend wird“, sagt Walter Prutej, Projektleiter der „Smart Urban Region Austria Alps Adriatic“, kurz „Suraaa“, die hinter den Bussen steht, auf einer Pressekonferenz im Lakeside Park in Klagenfurt.