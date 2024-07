Martha Morak hält mit ihrem Rollator bei einem kleinen Blumenbeet. „Hier wachsen Zinnien, Strohblumen und Lavendel“, zeigt die Pensionistin auf die Beete und zu Margarita Messner-Fritzl gewandt. Die Gärtnermeisterin und Obfrau des Fördervereins Garten ist in ihrer Funktion als Jurorin im Seniorenheim Hülgerthpark in Klagenfurt zu Gast. Die Einrichtung ist eine von sieben in Kärnten, die am Generationenbewerb der 27. Blumenolympiade teilnehmen. Bei diesem Bewerb gehe es aber nicht darum, siegreich zu sein, „sondern um die Arbeit zu würdigen, Tipps zu geben und zu reden“, wie Messner-Fritzl erklärt.