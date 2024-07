Wer eine Motorboot-Lizenz für den Wörthersee hat, gibt sie nicht mehr her - diese Bilanz lässt sich acht Jahre nach Einführung der Warteliste für Wasserfahrzeuge ziehen. Weil am See Wild-West-Manier herrschte und Lizenzen um Hunderttausende Euro den Besitzer wechselten, wurde 2016 unter Grünen-Landesrat Rolf Holub ein Registrierungssystem geschaffen, um an die 335 Motorboot- und 500 Elektroboot-„Taferln“ zu kommen, wenn sie denn jemand hergibt.