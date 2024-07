Der Wörthersee war halt immer U und nie E. Er war immer Uschi Glas und nie Mahler. Nur einmal, ausgerechnet unter Haider, da wollte man groß denken und an Bregenz Maß nehmen. Der Wörthersee sollte raus aus dem Seichten und Seebühne werden, Kultur. Mit Pflegerl als Intendanten hätte das auch was richtig Kühnes werden können, doch Haider ertrug den eigenständigen Kopf, Prinzipal am Stadttheater, nicht, der Prinzipal am Arnulfplatz ertrug nur einen, sich. So vertrieb er den Unangepassten und mit ihm alle hochfliegenden Pläne und ersetzte beides durch Konfektion und Boulevard. Heute ist man wieder Durchschnittsfalle, heute ist man wieder Starnacht, ein gut gemachter touristischer Werbeclip mit Musikeinlagen, oder, wie der Klagenfurter Schriftsteller Egyd Gstättner einmal sehr böse schrieb, das Weltfestival der plastischen Chirurgie. Der Event gilt als Höhepunkt des Wörthersee-Sommers und ist es wahrscheinlich auch.