In der vierten Auflage bietet das kostenlose Sommer-Gutscheinheft der Kärntner Familienkarte zahlreiche Rabatte und Vorteile für verschiedene Sommeraktivitäten für die ganze Familie. Bei einer Pressekonferenz im Strandbad Klagenfurt wiesen Familien-Landesrätin Sara Schaar und Stadtwerke-Klagenfurt-Vorstand Erwin Smole darauf hin, dass sich Besitzerinnen und Besitzer der Kärntner Familienkarte das Sommer-Gutscheinheft noch den ganzen Sommer unter sommerspassinkaernten.at abholen können. „Mit der Kärntner Familienkarte können Familien gemeinsam viele unterschiedliche und günstige Freizeitangebote nutzen. Zum vierten Mal in Folge können sich jetzt die über 80.000 Karten-Inhaberinnen und -Inhaber das kostenlose Sommer-Gutscheinheft holen. So bleiben sie im Sommer aktiv und das zu bezahlbaren Preisen oder sogar gänzlich kostenfrei“, sagt Schaar. Die Gutscheine sind jederzeit über das Smartphone abrufbar, bei Problemen mit der Online-Beantragung gibt es eine Hotline.

Neue Aktionen

Im Sommer-Gutscheinheft 2024 sind noch mehr kostenlose Eintritte in Strandbäder in ganz Kärnten sowie andere Freizeit-Gutscheine enthalten. Neu mit dabei sind z. B. die Strandbäder Schiefling und Turnersee sowie das Waldbad Dellach im Drautal sowie die „Komödie 9020“ mit dem „Theater am See“ (Stück: „Das (perfekte) Desaster-Dinner“). Als verlässlicher Partner mit an Bord sind die Stadtwerke Klagenfurt mit den Strandbädern Klagenfurt, Loretto und Maiernigg.

„Wir unterstützen das Sommer-Gutscheinheft, weil wir damit Kärntner Familien unbeschwerte Stunden am Wörthersee schenken möchten. Der perfekte Ort dafür ist das Strandbad Klagenfurt, das heuer seinen 100. Geburtstag feiert, und zu den schönsten Plätzen der Landeshauptstadt zählt.“, so STW-Vorstand Erwin Smole. Auch Gigasport ist wieder als Partner dabei und bietet im Heft Rabatte auf Fahrradhelme, Radfahr-Schutzausrüstung und Bike-Services. „So fördern wir gleichzeitig die Nutzung des Fahrrades als umweltfreundliches Verkehrsmittel“, betont Schaar.

40.500 Hefte

Letztes Jahr wurden über 40.500 Gutscheinhefte abgerufen, wobei die Bäder-Gutscheine besonders beliebt waren und von knapp 25.000 Personen genutzt wurden. Schaar hebt hervor: „Mit der kostenlosen Kärntner Familienkarte gibt es das ganze Jahr über finanzielle Erleichterungen. Mit einem Sommer-Gutscheinheft können Familien bis zu 500 Euro sparen – und pro Person können bis zu fünf Hefte abgeholt werden.“