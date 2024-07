Von einem „Schloss am Wörthersee“ wagt ohnehin niemand zu träumen. Zwar steigt das Angebot an verfügbaren Immobilien am Wörthersee laut dem Premium-Immobilienmakler LIVING DELUXE Luxury Real Estate erstmals seit Langem. Den meisten würde aber bereits ein freier Seezugang reichen, Bundesforste und Land Kärnten arbeiten seit Jahren am Ausbau der Angebote. Die meisten weichen aktuell auf Strandbäder aus, etwa in Klagenfurt müssen sie dafür einen Tageseintrittspreis von 6,50 Euro zahlen. Die „liebste Badewanne der Österreicher“ war nie ein Platz für Schnäppchenjäger: Schon im 19. Jahrhundert entdeckten Bundeshauptstädter den See als sommerliches Paradies, der Rest ist Geschichte.