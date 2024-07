Seit fast zwei Wochen hält die Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad Kärnten in Atem. Der Rekordsommer lässt auch die Temperaturen in den Seen in die Höhe schnellen. Auf 28,8 Grad haben sich bereits Klopeiner See und Maltschachersee erhitzt, der Turnersee hatte am 13. Juli 29,6 Grad. Damit wurde auch der „Kärnten-Rekord“ geknackt: Den hatte bisher der Klopeiner See mit 29,5 Grad, gemessen am 22. Juli 2015, inne. Auch die höchste jemals im Wörthersee registrierte Marke ist noch in Reichweite: 28,9 Grad wurden am 27. Juni 2019 erzielt, in Pörtschach stand das Thermometer heuer bereits bei 27,8 Grad.