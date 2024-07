„Der Dienstag ist der achte Tag in Folge, an dem wir die 30 Grad Marke knacken. Wir steuern auf einen neuen Rekord zu“, erklärt Martin Ortner, Meteorologe der GeoSphere Austria. Vor 17 Jahren, im Juli 2007, wurden in Klagenfurt an zehn Tagen hintereinander mehr als 30 Grad gemessen. „Ob dieser Wert übertroffen wird, wird sich am Mittwoch zeigen. Es ist der Tag, an dem es noch nicht in Stein gemeißelt ist, dass die 30 Grad erreicht werden“, sagt Ortner.