„Mit großen Stimmen geht es weiter und immer, wenn er die Bühne betritt, rasten die Leute aus.“ So kündigte Moderatorin Barbara Schöneberger den aus Argentinien stammenden Schlagersänger Semino Rossi bei der Starnacht am Wörthersee an. Bei seinem zweiten Auftritt war der 62-Jährige allerdings nicht alleine. „Eine Künstlerin mit unfassbar toller Stimme“, sagte Hans Sigl und meinte damit die Kärntnerin Charlien.

Hand in Hand kamen Semino Rossi und Charlien auf die Bühne und gaben das Liebes-Duett „The Music Of My Heart“ zum Besten. Am Schluss der Ballade gab es einen Handkuss für die 30-Jährige und Jubelrufe aus dem Publikum. Allerdings ist die Liebe zwischen Charlien und Semino Rossi rein beruflich.

Vor dem Duett mit dem Schlagerstar war die Kärntnerin schon solo mit dem Song „Millionen Optionen“ erfolgreich und in mehreren deutschen TV-Shows zu Gast. Die studierte Musikpädagogin ist Tochter einer Südafrikanerin und eines Österreichers, stammt aus Oberkärnten und lebt im Rosental. Die Kärntnerin hat zwei Söhne und arbeitet als Lehrerin. „Im Moment habe ich Ferien und genieße meine Zeit zu Hause, daheim ist es so schön.“ Wenn sie wegfährt, dann eher spontan.

Trotz regelmäßiger Auftritte und wachsender Karriere – ihre nächste Single erscheint im Herbst – denkt Charlien „nicht daran, meinen Beruf an den Nagel zu hängen“. Im September beginnt das neue Schuljahr.