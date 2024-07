Er ist in der Schlagerszene bekannt und beliebt für Lieder wie „Was bitte was“, „Hola, Hola – Hast du heute Abend Zeit für mich“ oder „Unbeschreiblich weiblich, Umständlich männlich“ und am 12. und 13. Juli tritt Semino Rossi bei der Starnacht am Wörthersee auf. Allerdings nicht alleine. Der 62-Jährige hat eine Duett-Partnerin aus Kärnten an seiner Seite: Charlien.

„Ich habe es leider noch nicht früher verraten können, aber ich freue mich unglaublich auf den Auftritt“, erzählt die Mutter und Lehrerin, die im Moment von einem Auftritt zum nächsten eilt: Donauinselfest, ZDF-Fernsehgarten oder „Immer wieder sonntags“ jetzt kommenden Sonntag, dem 7. Juli. Dort treffen Rossi und die 30-Jährige zwar schon aufeinander, das gemeinsame Duett feiert allerdings erst bei der Starnacht Premiere. Dort teilen sie sich mit anderen Größen wie Melissa Naschenweng, Christina Stürmer, Thorsteinn Einarsson und Die Seer die Bühne.

Verständnis ohne Worte

„Music Of My Heart“ (La musica de mi corazon) erscheint am 12. Juli, an dem Tag treten die beiden Künstler das erste Mal damit auf, am Samstag wird die Single live im Fernsehen zu sehen sein. „Der Titel ist englisch, wir werden aber mehrsprachig singen“, verrät Charlien, die schon länger auf der Suche „nach einem Duett-Partner mit guter Stimme“ war. In dem Lied geht es um „die Liebe zur Musik und die Liebe zueinander. Und dass man die Musik des Herzens spürt und sich ohne Worte versteht“.

Das Liebesduett wird Charliens zweiter Starnacht-Auftritt, allerdings der erste am Wörthersee: „Es ist schon etwas Besonderes. Daheim und dann noch bei der Jubiläumsshow.“