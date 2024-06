Udo Jürgens, Eros Ramazzotti und Chris de Burgh waren dabei, als die Starnacht am Wörthersee im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben wurde, damals fand sie noch in Pörtschach statt. In einem Monat, am 12. und 13. Juli, wird gefeiert, denn die beliebte Show feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum.

Was viele nicht wissen: Ursprünglich hätte keine Musikshow in Pörtschach stattfinden sollen, sondern eine Box-WM. So sah jedenfalls der Plan von Starnacht-Veranstalter und ip|media-Eigentümer Martin Ramusch aus. Doch dieser ging nicht auf. Was aber tun, wenn Verträge für Spielstätte und Co. bereits unterschrieben waren und der finanzielle Ruin drohte? „Ein paar Anrufe später und durch die Hilfe einiger Freunde wurde aus dem Sport-Event ein Musik-Event.“ Die Starnacht war geboren. 15 Jahre wollte man nach der ersten erfolgreichen Show erreichen, „dass es jetzt 25 Jahre sind, lässt mich nur mit Demut Danke sagen“, freut sich Ramusch, der sich während der Haupttage im Juli als Problemlöser sieht, in Gedanken aber auch schon beim nächsten Jahr ist.

Drei weitere Jahre Starnacht bestätigt

Und das kann er auch sein, denn wie Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner bei der Pressekonferenz am Mittwoch in der Villa Lido in Klagenfurt stolz bekannt geben konnte, wurden weitere Shows für die Jahre 2025 bis 2027 fixiert. „Die Starnacht ist für mich einfach eine perfekte Kombination aus dem türkisblauen Wörthersee, großartiger Stimmung und Alpen-Adria-Kulinarik.“ Zudem sei sie eine gute Werbung für das Kärntner Lebensgefühl und biete Kurzentschlossenen Urlaubsinspiration.

Natürlich braucht die Musikshow am Wörthersee auch namensgebende Stars. Auch heuer geben sich nationale und internationale Sängerinnen und Sänger die Klinke in die Hand. Allen voran Lokalmatadorin Melissa Naschenweng. Die Kärntner Schlagersängerin hat „schon in meiner Kindheit Ausflüge an den Wörthersee unternommen. Er ist einfach magisch“. Ihr erster Auftritt bei der Starnacht liegt auch schon einige Jahre zurück: „Ich war im Vorprogramm, daran kann sich aber keiner mehr erinnern“, sagt sie lachend.

Rainhard Fendrich hat zugesagt

Zum siebenten Mal wird Thorsteinn Einarsson auf der Starnacht-Bühne singen. „Ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder eingeladen werde“, scherzt er. Neben den bereits bekannt gegebenen Interpreten – Christina Stürmer, Bülent Ceylan, Michelle, Ben Zucker, Folkshilfe, Die Seer, Marianne Rosenberg, DJ Ötzi, Chris Steger, Semino Rossi, Christin Stark und Nikotin – wurde am Mittwoch noch Rainhard Fendrich bestätigt. „Er wird exklusiv einen Song von seinem neuen Album präsentieren“, sagt ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger, der sich auch schon auf das „unschlagbare Moderationsduo Barbara Schöneberger und Hans Sigl“ freut und die Tatsache, dass die Starnacht heuer gleichzeitig auf fünf Fernsehsendern läuft: ORF2, MDR, BR, NDR und SWR – die Generalprobe am 12. Juli zudem auf Radio Kärnten.

Landeshauptmann Peter Kaiser blickt ebenfalls voller Vorfreude auf die Jubiläumsshow und die schönen Bilder aus Kärnten, die in die Welt getragen werden. Und obwohl er „kein Bergbauernbua“ sei, freue er sich heuer vor allem auf den Auftritt von Melissa Naschenweng. Landesrat und Katastrophenreferent Daniel Fellner nutzte die Chance, um sich noch einmal bei allen ehrenamtlichen Einsatzkräften zu bedanken: „Die 1000 Tickets, die wir zur Verfügung gestellt hatten, waren in 24 Stunden weg, daher haben wir nochmal auf 1500 aufgestockt.“

Weitere Events auf der Starnacht-Bühne

ipImedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig berichtete auch über die weiteren Musik-Ereignisse, die heuer rund um die „Starnacht am Wörthersee“ in der Klagenfurter Ostbucht stattfinden werden. Am 5. Juli geht es mit der Matakustix-Show los, am 6. Juli folgt Howard Carpendale und am 7. Juli Andreas Gabalier, der seine Show vor 8000 Menschen im Publikum laut Zmölnig als „Wohnzimmerkonzert“ bezeichnet hatte. Nach der eigentlichen Starnacht folgen am 14. Juli noch „Die Fantastischen Vier“. „Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass wir aufgrund der großen Nachfrage noch extra Tickets für alle Sonderkonzerte aufgelegt haben.“ Diese sind ab sofort auf ip-media.tv erhältlich.