Die Seebühne Mörbisch, bekannt für Operetten- und Musicalklänge (heuer wird der Sommer mit „My Fair Lady“ bespielt), wird immer öfter auch für andere Genres genützt. Die „Starnacht am Neusiedler See“ hat sich dort schon etabliert, künftig soll dort mehr Pop und Rock neben Schlager erklingen. Der große Konzertveranstalter Barracuda Music (u. a. Nova Rock und Frequency Festival) hat für 15. Juli den „Vater des italienischen Blues“, Zucchero, gebucht. Derzeit werde an weiteren Verträgen gefeilt: „Einige Namen, die gut nach Mörbisch passen, habe ich schon im Kopf, allerdings müssen wir die für uns neue Location erstmal am Markt platzieren“, erklärt Veranstalter Ewald Tatar.

Die „Starnacht“ im Burgenland ist heuer für 31. Mai (Generalprobe) und 1. Juni (Live-Übertragung im ORF)angesetzt, wie alle „Starnächte“ vom Kärntner Unternehmen „ip-media“ produziert. Auch dort wird mit Al Bano ein Italo-Star vertreten sein. Mit neuen Liedern reisen an: Maite Kelly (das Ende März erscheinende Album „Nur Liebe“ im Gepäck), Nik P. hat „Was wirklich zählt“ am Start, Gregor Meyle kommt mit seinem neuen Ouvre „Individualität“.

Die ersten Künstler für die „Starnacht am Wörthersee“ (12. und 13. Juli) stehen auch schon fest. Ein Heimspiel gibt es für Melissa Naschenweng, ein seltener Gast ist Christina Stürmer (die Aufnahmen von „MTV Unplugged in Wien“ werden kommenden Freitag veröffentlicht). Austro-Isländer Thorsteinn Einarsson, das Trio Folkshilfe und Ben Zucker wollen die Klagenfurter Ostbucht rocken, die heimische Erfolgsband Die Seer kündigt im Rahmen ihrer großen Abschiedstournee den letzten Fernsehauftritt ihrer Karriere an.

Als Moderationsduo führen an jedem Gewässer Barbara Schöneberger und Hans Sigl durch die Shows. Auf dem Gelände der Wörthersee-„Starnacht“ darf aber mehrmals geschunkelt werden: Am 6. Juli gibt Howard Carpendale ein Konzert, tags darauf bringt Andreas Gabalier seine Hits live und die Fantastischen Vier sorgen am 14. Juli für ein Rap-Debüt in der Ostbucht. Und am 5. Juli gibt es die dritte Ausgabe der „etwas anderen Heimatshow“ von Matakustix mit Gästen wie Ina Regen.

Infos und Karten: www.starnacht.tv