Sie saß sprichwörtlich zwischen zwei Stühlen. Irene Weindorfer leitet die Volksschule Retznei und seit 2023 auch die Volksschule Ehrenhausen. Die drohende Schließung von Retznei und mögliche Fusionierung mit Ehrenhausen sorgen seit Monaten für Aufsehen weit über die Bezirksgrenzen hinaus.

Der Elternverein und die Schule selbst kämpfen um den Fortbestand. Eine Online-Petition wurde ins Leben gerufen und nun Geld für notwendige Sanierungsarbeiten gesammelt.

Keine leichte Entscheidung

Doch genau diese angespannte Situation machte es der zweifachen Schulleiterin nicht einfach. Der Druck stieg immer weiter an. Gemeinsam mit Oliver Kölli, Leiter der Bildungsregion Südwest, und Schulqualitätsmanagerin Doris Gsellmann traf sie daher eine Entscheidung. Vor wenigen Tagen legte Weindorfer die Leitung der Volksschule Ehrenhausen zurück und konzentriert sich nun voll und ganz auf Retznei.

„Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, ich habe die Schule gerne geleitet und das Team ist wirklich toll“, sagt Weindorfer. Der Schritt sei in Anbetracht der derzeitigen Situation aber notwendig geworden. Die Pädagogin ist seit 20 Jahren an der Volksschule Retznei tätig, seit rund zehn Jahren führt sie die Bildungseinrichtung mit einem ebenfalls tollen Team, wie sie betont.

Nächster Promi unterstützt

Die Schule ist vor allem für ihren musikalischen und reformpädagogischen Schwerpunkt bekannt. So bekannt, dass bereits einige Prominente wie Paul Pizzera oder Niki Ofczarek aufgerufen haben, sie zu unterstützen. Nun kommt die bekannte ehemalige Skirennläuferin Lizz Görgl in die Schule und wird dort am Mittwoch, dem 29. April, ihr neuestes Buch „Die Magie des Flows“ ab 18.30 Uhr präsentieren. Der gesamte Erlös des Abends geht an den Elternverein und fließt direkt in die Sanierung des Gebäudes.

Lizz Görgl präsentiert am 29. April ihr neues Buch „Die Magie des Flows“ in der Schule, der Erlös fließt in die Sanierung © KLZ / Klz / Nicolas Galani

Seitens der Gemeinde war Bürgermeister Johannes Zweytick nicht erreichbar. Sein Vizebürgermeister Harald Tomandl reagiert auf die Entscheidung Weindorfes mit einem „Wir nehmen es zur Kenntnis“.