Kärntner Einsatz-Kräfte bekommen gratis Karten für die Star-Nacht am Wörthersee

Ehrenamtliche Einsatz-Kräfte bekommen Karten für die 25. Star-Nacht am Wörthersee. Die Star-Nacht ist am 12.6.2024 in der Klagenfurter Ostbucht.