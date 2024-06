Generalprobe der „Starnacht am Neusiedler See“ fiel fast ins Wasser, aber die Fans hielten durch. Was der Zuschauer nicht weiß: Damit ist auch die heutige Live-Show für den Fall der Fälle gerettet.

Auch Promis wie Barbara Schöneberger und Hans Sigl müssen manchmal eine Nachtschicht einlegen. Am Freitag standen sie als Moderatoren bei der Generalprobe der „Starnacht am Neusiedler See“ auf der Seebühne in Mörbisch – bis ein Gewitter aufzog. Die vor Publikum stattfindende Veranstaltung musste unterbrochen werden. Zuschauer, Musiker und Sänger flüchteten ins Trockene.

Die Zwangspause tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Nach mehr als eineinhalb Stunden wurde die Show fortgesetzt und bis zum Ende „durchgespielt“. Die Scheinwerfer erloschen unter tosendem Applaus erst gegen 0.30 Uhr. „So lang ist es noch nie gegangen“, zog Gerfried Zmölnig, Geschäftsführer des Kärntner Starnacht-Veranstalters ip-media, danach beeindruckt Bilanz.

Hinter den Kulissen war die Erleichterung groß: Bei einer im Freien stattfindenden Live-Show wie der Starnacht dient die Generalprobe immer als Backup. Sie wird 1:1 nach Drehbuch durchgespielt und aufgezeichnet. Sollte dann bei der Übertragung etwas schiefgehen oder zum Beispiel ein Gewitter aufziehen, kann der Sender auf die Aufnahmen zurückgreifen. In Mörbisch war dies aufgrund eines „Live-Gewitters“ bei der ersten „Starnacht am Neusiedler See“ 2022 der Fall.

Nach einer Nachtschicht schon wieder frisch unter munter: Barbara Schöneberger und Hans Sigl © G. Lux

Für die heutige Live-Show aus Mörbisch (ORF 2, 20.15 Uhr) passt die Wettervorhersage zwar halbwegs, aber sicher ist sicher. Auf der Bühne stehen u. a. Nik P., Die Mayerin, Oldie-Star Albert Hammond („It Never Rains in Southern California“), Al Bano Carrisi, Christin Stark, Maite Kelly, Ilse DeLange, Edmund, Il Volo, Missy May, Marina Marx, Gregor Meyle, die Band „Alle Achtung“ und Anna-Sophie.

Partygäste: der burgenländische Landtagspräsident Robert Hergovich, Ministerin Karoline Edtstadler, ip-media-Boss Martin Ramusch, ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger (von links) © Tanzer/ip-media

Die Künstler und Gäste der anschließenden Seitenblicke-Party, unter ihnen die TV-Moderatoren Eva Pölzl und Norbert Oberhauser sowie Ministerin Karoline Edtstadler, waren nach der verregneten Generalprobe begeistert vom Durchhaltevermögen des Publikums. „Fast alle sind bis zum Schluss geblieben. Das macht man nur, wenn man eine Show wirklich liebt“, schwärmte Alfons Haider, langjähriger Starnacht-Moderator und als Intendant der Seefestspiele Mörbisch nun Gastgeber der Produktion.