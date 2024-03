Sie ist bereits zu einem Fixpunkt im Kärntner Event-Sommer geworden, im heurigen Juli geht die „Starnacht am Wörthersee“ bereits zum 25. Mal über die Bühne. Unter den vielen Stars der Szene wird diesmal auch eine Lokalmatadorin zu finden sein: Der Lesachtaler Publikumsliebling Melissa Naschenweng wird die Bühne zum Beben bringen.

Neben Naschenweng zieht es aber auch viele weitere Interpreten vor die atemberaubende Kulisse in der Klagenfurter Ostbucht: So haben sich etwa Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer, die Mitte März ihr neues Album „MTV Unplugged in Wien“ veröffentlicht oder der charismatische Singer/Songwriter Thorsteinn Einarsson angesagt. Ebenfalls mit dabei sind Ben Zucker, der deutsche Schlagerstar mit der unvergleichlichen Stimme, Die Seer im Rahmen ihrer großen Abschiedstournee sowie die Band Folkshilfe, die mit ihrem neuen Album „VIRE“ und der Single daraus, „Schena Mensch“, gerade die Charts stürmen. Durch das Programm am Wörthersee führen auch heuer wieder Starmoderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler Hans Sigl.

Fans können sich auch auf die große Matakustix-Show am 5. Juli freuen.

Weitere tolle Acts

Bereits eine Woche vor dem Starnacht-Spektakel eröffnet die Matakustix-Show, wofür Mr. Matakustix Matthias Ortner auch heuer wieder großartige Musikacts aus unterschiedlichen Genres an Bord geholt hat, am 5. Juli den heißen Musiksommer in der Klagenfurter Ostbucht. Hier sind unter anderem Ina Regen oder Tagträumer mit dabei.

Schon tags darauf zündet Howard Carpendale in der Starnacht-Arena sein Hitfeuerwerk, am 7. Juli folgt dann Andreas Gabalier mit einem erneuten Open-Air-Konzert. Doch auch nach der Starnacht ist‘s noch nicht zu Ende, denn am 14. Juli wollen Die Fantastischen Vier Tausenden Kärntner Fans in der Klagenfurter Ostbucht einen unvergesslichen Abend bereiten.