Ab 5. Juli wird es in der Klagenfurter Ostbucht wieder musikalisch. Bereits seit einigen Jahren hat man sich entschieden, die Bühne der Starnacht auch für weitere Konzerte vor und nach dem beliebten Event zu nutzen. Die Konzertreihe beginnt am 5. Juli mit der Matakustix Show - unter anderem stehen Tagtraeumer, der Kärntner Viergesang, Fancy Chords und weitere Überraschungsgäste auf der Bühne.

Einen Tag darauf, am 6. Juli, gibt sich einer die Ehre, der heuer selbst Gast der Starnacht war: Howard Carpendale hat es am Wörthersee so gut gefallen, dass er nächstes Jahr gleich ein ganzes Konzert hier gibt. Und gleich am 7. Juli wird es kernig, steirisch: Andreas Gabalier tritt mit seiner Band auf.

Am 12. und 13. Juli findet schließlich die Starnacht am Wörthersee statt (am 12. die Aufzeichnung, am 13. die Live-Show). Nun stehen bereits die ersten Stars fest, die vom Moderations-Duo Barbara Schöneberger und Hans Sigl auf der Bühne willkommen geheißen werden: der mit dem Mann mit der Reibeisen-Stimme Ben Zucker, Österreichs erfolgreichste Mundartband „Die Seer“ sowie der aus Island stammende und in Österreich aufgewachsene Popstar Thorsteinn Einarsson.

Und den Abschluss bilden am 14. Juli die deutschen Rap-Stars „Die Fantastischen Vier“. „MFG“, „Die Da!?!“, „Sie ist weg“ – Thomas D, And.Ypsilon, Michi und Smudo sind die Gründungsväter der deutschen Hip-Hop-Kultur und stehen nach 33 Jahren im Showbusiness immer voller Energie auf den Bühnen dieser Welt.