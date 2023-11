Howard Carpendale ist ein Urgestein der Schlagerbranche. Seit den 1970er-Jahren hat der Sänger mit südafrikanischen Wurzeln mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft. Er „muss“ niemandem mehr gefallen und hat das vor allem seine Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Talkshow „3nach9“ spüren lassen. Mit aktuell erfolgreichen Schlagern ging er dort hart ins Gericht: „Bumm, bumm, bumm, 120 Beats die Minute, das ist seit zehn Jahren so, ich kann‘s nicht hören.“

Carpendale wünscht sich mehr Balladen und lässt sich auch Positives entlocken. Der 77-Jährige schwärmt vom Gefühl, auf der Bühne zu stehen. „In diese Gesichter nach zweieinhalb Stunden zu schauen und zu sehen: Man hat sie bewegt, in Form von Lachen, Tanzen, Weinen - genau das ist mein Ziel.“

2024 geht Carpendale mit seiner Band wieder auf Tour. Sie wird ihn am 6. Juli auch nach Kärnten führen, wo er für sein Open-Air die Starnacht-Arena in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt nutzt.