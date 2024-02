Mit dieser Bombenüberraschung hat wohl keiner gerechnet, der am Samstag zum Faschingsball in der „Hühnerfarm“ in Würmlach bei Kötschach-Mauthen pilgerte. Die Gäste freuten sich auf ausgelassen Partystimmung und die „Wolayerseer“. Sie wurden nicht enttäuscht, denn Andreas Müllmann, der Vater von Melissa Naschenweng, und seine Bandkollegen sorgten für ordentliche Feier- und Tanzlaune unter den angereisten Faschingsnarren.

Mitten unter den Gästen war aber auch eine „Cruella Deville“, die zwar ohne ihre 101 Dalmatiner unterwegs war, aber unbedingt auf die Bühne wollte, um ein „Kompliment“ zu singen. Der Wunsch wurde ihr schlussendlich gewährt und schon bei den ersten Tönen wusste jeder in der „Hühnerfarm“, dass auf der Bühne keine Närrin stand, sondern Melissa Naschenweng, die ihrem Vater ein unvergessliches Ständchen brachte.

Auf Instagram schreibt Naschenweng: „#überraschung. Was ich gestern vorhatte, hat niemand geahnt:))) Ich war am Faschingsball und mein Papa hat mit seinen Wolayerseern für Stimmung gesorgt… was er nicht wusste, ich war auch unter den Gästen, und ihm wurde geflüstert, dass ein Fan gerne mit ihm singen möchte:)))🥳seht selbst 😉Ps. Gar nicht so einfach zu singen, wenn soviele Emotionen hochkommen und sich ein Papa zu Tränen freut♥️ #dankbar #kompliment #fasching #backtotheroots #wosdiausmochtwoduherkummst“

Nach dem „Kompliment“ für den Papa gab es natürlich noch Zugaben und es wurde ausgelassen gefeiert und getanzt.