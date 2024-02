Im Vorjahr tanzte sie noch groß mit ihrem Papa beim Wiener Opernball auf. Dieser findet heuer ohne Melissa Naschenweng statt. Die 33-Jährige postete stattdessen am Donnerstag ein Foto aus dem Kuhstall vom Hof im Lesachtal. „Heit is nix mit Opernball“, schreibt der Schlagerstar. Die vergangenen Tage verbrachte die gebürtige Lesachtalerin am anderen „Ende“ Kärntens, nämlich im Lavanttal. Dort arbeitet sie mit Sebastian Steinhauser von „Stonehouse Records“ gerade an ihrem neuen Album. „Trommelwirbel! Sechs Lieder sind eingesungen, also schon fast fertig“, ließ sie ihre Fans via Instagram wissen.

© Naschenweng/Instagram

Wieviele Titel es am Ende sein werden und wie das neue Naschenweng-Album heißen wird, darüber hüllt man sich aktuell noch in Schweigen. Nur soviel: Es wird voraussichtlich im Sommer bzw. Herbst dieses Jahres erscheinen. Ihr letztes Album „Glück“ wurde Ende September 2022 veröffentlicht, im vergangenen November folgte mit „Pures Glück“ eine „Deluxe-Edition“ davon. Im heurigen Jahr geht die fünffache Amadeus-Gewinnerin auf große „Bergbauernbuam“-Tour.