Verhasst, verehrt –und heute jedenfalls gefeiert: “Pop-Titan“ Dieter Bohlen begeht am heutigen Tag seinen 70. Geburtstag. Er ist der Bad-Boy aus der Castingshow und das Urgestein im deutschen Synthie-Pop: Millionen kennen Dieter Bohlen als unbarmherzigen Jurychef bei „Deutschland sucht den Superstar“. Er weiß, worüber er spricht, denn er ist lange im Geschäft. Vor 40 Jahren komponierte er „You“re my Heart, your my Soul“ – und schrieb im Duo mit Thomas Anders als „Modern Talking“ deutsche Popgeschichte.

„Today is a perfect day for a perfect day“

An der will er nun offenbar weiter werken: Seinen Geburtstag begeht Bohlen nämlich mit einer Riesenparty in Berlin im Theater am Potsdamer Platz. „Wenn Tausende von Menschen dich deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir (...) eine unvergessliche Show zu erleben“, lässt Bohlen über den Veranstalter ausrichten. Der Abend steht unter dem Motto „Today is a perfect day for a perfect day“. Bohlen ist nach eigener Werbung „der einzige Künstler, der 25 Nummer-eins-Hits nachweisen kann und mit über 1000 Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde“.

Es läuft gut für den 70er: Der sechsfache Vater hat angekündigt, seine Freundin Carina heiraten zu wollen, und bei seinem Haussender RTL steht er neuerdings wieder unter Vertrag: Bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, bei der er 2002 als Dauer-Juror begann, ist er diesmal wieder dabei - nachdem er eine Zeitlang wegen seiner derben Sprüche ausgebootet war. Der Grund: RTL sieht sich heutzutage als Familiensender. Bohlens teils derbe Sprüche („Du klingst, wie wenn ein Schaf an den Elektrozaun pinkelt“) passten da nicht mehr so recht ins Bild. Inzwischen gibt sich er etwas zahmer. Und Deutschlands erfolgreichster Musikproduzent, Komponist, Songwriter, Sänger, Autor und Influencer ist für RTL halt doch unverzichtbar: „Dieter trägt sein Herz auf der Zunge und sorgt damit regelmäßig für Gesprächsstoff“, findet Programmchefin Inga Leschek. Eine Geburtstagssondersendung gibt es jedoch nicht. Die Show macht sich Bohlen aber heute eh selber.