Mit mehr als 20 Kameras, vier Moderatoren und zwei Kommentatoren ist der ORF für den programmierten Quotenhit bestens gerüstet. Statt einer Doku melden sich Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Marion Benda und Andi Knoll schon um 20.15 Uhr in ORF 2 live aus dem Haus am Ring, überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen der Gäste aber auch mit Rückblicken auf vergangene Bälle. Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz melden sich wie gewohnt aus ihrem Kommentatoren-Zimmer.

Von 19 bis 22 Uhr meldet sich auch der Privatsender Puls 24 und seine Streaming-Plattform Joyn vom Opernball, die ersten 20 Minuten werden auch auf Puls 4 übertragen. Man will dort jedenfalls auch die Kritik am glamourösen Society-Event einfangen: So wird Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz von den Opernball-Gegendemonstrationen berichten und aufzeigen, wer mit diesem Event gerade in Zeiten von Inflation und Teuerung ein Problem hat. Ebenfalls die erhitzten Gemüter live von der Straße auffangen soll Außenreporter Patrick Schwanzer. ATV war früher aktiv bei Opernball-Sendungen (2010 hatte man dafür sogar Thomas Gottschalk engagiert), mittlerweile gibt es nur eine Zusammenfassung von Dominic Heinzl am Tag darauf.

ORF 2: 20.15 bis 0.15 Uhr (Unterbrechung durch ZiB 2 von 22.55 bis ca. 23.10 Uhr)

20.15 Uhr: „Alles tanzt“ (Einstimmung & Rückblicke)

21.05 Uhr: Ankunft der Gäste

21.45 Uhr: Die Eröffnung

23.05 Uhr: Das Fest