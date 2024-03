„Ich hasse es, mit zu leiser Musik Auto zu fahren. Dann schalte ich sie lieber gleich ganz aus“, sagt Matthias Ortner. Aus diesem

Gedanken entstand eine rockige Hymne im charakteristischen Stil von Matakustix. Eine Ode an vergangene Zeiten, insbesondere an die Freude, die laute Musik hervorrufen kann. Ganz nach dem Motto: „Ist die Musik zu laut? Bist du zu alt!“

Am Freitag erscheint die neue Single „Zu Laut?“ der Kärntner Band. Entstanden ist das Lied in einer Situation, in welcher sie auch als „zu laut“ empfunden wurden. „Nach einer gelungenen Songwriting-Session in Mannheim haben wir Party gemacht und gefeiert. Doch da beschwerte sich ein Nachbar und sagte, wir sollen die Musik leiser drehen“, erinnert sich Ortner. „Dann haben wir gedacht, es wär doch cool, ein Lied drüber zu schreiben.“

Matakustix laden mit ihrem Song dazu ein, die nächste Hausparty mit voll aufgedrehter Musik zu zelebrieren. Es ist eine Einladung, sich dem Gefühl von Freiheit und jugendlichem Übermut hinzugeben, wenn die Rhythmen die Sorgen vertreiben und die Nacht zum Tag machen. Und auch der Text soll als Manifest für pure Lebensfreude und feiernde Gemeinschaft dienen. Am Wochenende soll auch das passende Musikvideo zu dem Lied erscheinen.

Bevor der jährliche Höhepunkt der Band im Sommer mit der Matakustix-Show 2024 am 5. Juli in der Klagenfurter Ostbucht bevorsteht, dürfen sich Fans noch auf „ein, zwei weitere Lieder“ freuen, die im Frühling veröffentlicht werden sollen.