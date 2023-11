Genau einen Monat vor dem Heiligen Abend hat „Matakustix“ am Freitag einen neuen Song veröffentlicht. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an die Fans? „Kann man so sagen“, lacht der Klagenfurter Matthias Ortner. „Auf Di“ lautet der Titel der Single. Erstmals hat man sich an einen Weihnachtssong herangetraut. Ortner: „Ich hatte irgendwie immer Angst, dass es zu kitschig wird. Außerdem gibt es schon so viele Weihnachtslieder.“ Schlussendlich hat er sich doch getraut - und das Ergebnis kann sich hören lassen. Die ersten Reaktionen darauf seien „ein Wahnsinn“ gewesen. „Ich bin überwältigt“, freute sich der Sänger nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung.